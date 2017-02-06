Президент Грузии считает, что изменение Конституции было политической игрой

06.02.2017 19:52 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что изменение Конституции было политической игрой, какую не раз видело общество.



"Изменение Конституции было политической игрой, и мы не раз видели, как политические команды меняли Конституцию, когда становились доминантами. Я все сделаю для того, чтобы Конституция была главным документом не какой-либо политической силы, а правилом игры для всех"- заявил Георгий Маргвелашвили.



По заявлению президента, он собирается задействовать конституционное требование, согласно которому любую поправку в Конституции должны рассмотреть народ и общественность страны.



"Я собираюсь, чтобы мы все вместе привели в действие то главное конституционное требование, которое имеется в действующей Конституции Грузии о том, что любое изменение в Конституции должно обсуждаться народом и обществом"- заявил Георгий Маргвелашвили.



По его же заявлению, конституционную комиссию следовало создать на основании политического консенсуса и консультаций, что по его словам, не произошло.



Согласно проекту постановления парламента Грузии, в текущем году государственная конституционная комиссия разработает окончательный проект поправок, которые должны внести в Конституцию, после чего состоятся всеобщие и парламентские рассмотрения проекта.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

