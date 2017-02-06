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Администрация президента проведет консультации с различными структурами по законопроекту о прослушках


06.02.2017   21:35
Администрация президента Грузии начала консультации с представителями различных ведомств в связи с разработанным парламентом законопроектом о так называемом «прослушивании».

По информации пресс-службы президента, парламентский секретарь президента Анна Долидзе 6 февраля встретилась с представителями Службы государственной безопасности и инспектором по охране персональных данных.

«Проанализировать законопроект без консультаций с соответствующими ведомствами невозможно. Мы встретились с ними, чтобы узнать, что они думают об этом законопроекте, как работает сегодня система оперативно-розыскных действий и что изменит в этой системе новый законопроект. После этого мы подготовим свою позицию», — заявила журналистам Анна Долидзе.

Как сообщалось ранее, парламентское большинство разработало законопроект, согласно которому при Службе госбезопасности будет создана специальная структура в форме агентства, и на эту структуру будет возложена функция проведения тайных следственных действий. Авторы законопроекта утверждают, что новое агентство будет совершенно независимой структурой. В то же время законопроект несколько уровней контроля деятельности нового агентства: парламентский контроль, судебный контроль, контроль со стороны инспектора по охране личных данных, контроль прокуратуры и контроль службы аудита.

Эта инициатива правящего большинства вызвала была подвергнута критике как со стороны оппозиции, так и со стороны неправительственных и общественных организаций, которые призывают власти отстранить Службу госбезопаснности от тайных прослушиваний и слежки за гражданами.

Вскоре после презентации законопроекта на него отреагировала пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе, которая напомнила, как в свое время президент Георгий Маргвелашвили наложил вето на пакет законопроектов о «тайных прослушиваниях» и предложил парламенту рекомендации, которые законодатели в тот раз не учли.

По ее словам, на этот раз необходимо принять такой закон, в котором прочно и навсегда будут защищены права граждан и интересы государственной безопасности и в котором будут обеспечены прочные механизмы контроля над тайными следственными действиями.






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