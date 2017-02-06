Грузия заинтересована в развитии связей с Азербайджаном в области образования

06.02.2017 21:47 "Грузия заинтересована в развитии связей с Азербайджаном в сфере образования", -заявил на прошедшей 6 февраля встрече с послом Азербайджана в Грузии Дурсуном Гасановым министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава.



Министр поздравил Д.Гасанова с назначением на должность посла, пожелал ему успехов в дипломатической деятельности.



В свою очередь Д.Гасанов поздравил правительство и народ Грузии по поводу договоренности по либерализации визового режима между Грузией и Евросоюзом.

Он заявил о развитии отношений между нашими странами во всех областях, включая образование.



В конце встречи коснулись перспектив двустороннего сотрудничества в областях науки и образования, провели обмен мнениями вокруг представляющих взаимный интерес вопросов.















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