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Грузия заинтересована в развитии связей с Азербайджаном в области образования
06.02.2017 21:47
"Грузия заинтересована в развитии связей с Азербайджаном в сфере образования", -заявил на прошедшей 6 февраля встрече с послом Азербайджана в Грузии Дурсуном Гасановым министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава.
Министр поздравил Д.Гасанова с назначением на должность посла, пожелал ему успехов в дипломатической деятельности.
В свою очередь Д.Гасанов поздравил правительство и народ Грузии по поводу договоренности по либерализации визового режима между Грузией и Евросоюзом.
Он заявил о развитии отношений между нашими странами во всех областях, включая образование.
В конце встречи коснулись перспектив двустороннего сотрудничества в областях науки и образования, провели обмен мнениями вокруг представляющих взаимный интерес вопросов.
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