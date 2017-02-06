Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия заинтересована в развитии связей с Азербайджаном в области образования


06.02.2017   21:47
"Грузия заинтересована в развитии связей с Азербайджаном в сфере образования", -заявил на прошедшей 6 февраля встрече с послом Азербайджана в Грузии Дурсуном Гасановым министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава.

Министр поздравил Д.Гасанова с назначением на должность посла, пожелал ему успехов в дипломатической деятельности.

В свою очередь Д.Гасанов поздравил правительство и народ Грузии по поводу договоренности по либерализации визового режима между Грузией и Евросоюзом.
Он заявил о развитии отношений между нашими странами во всех областях, включая образование.

В конце встречи коснулись перспектив двустороннего сотрудничества в областях науки и образования, провели обмен мнениями вокруг представляющих взаимный интерес вопросов.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Прокачка азербайджанской нефти по БТД в январе увеличилась на 5,4%
Национальная служба статистики Грузии обновила потребительскую корзину
Туристические компании требует введения системы лицензирования
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Глава Совбеза Грузии лично ознакомился с делом Георгия Лукава, задержанного в Абхазии
На военном полигоне в Цебельде проведут археологические раскопки
В Грузии не удивлены заявлениям Сухуми и Цхинвали в связи с безвизом в ЕС
Семье российского бизнесмена угрожают в Абхазии
Абхазский режим не разрешает своим гражданам поглядывать в сторону Европы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Джеджелава: закрытие турецкой школой в Батуми не связано с политикой
Алиев: При дополнительных усилиях можно ускорить реализацию ЮГК
Украина в январе 2017г импортировала нефти из Азербайджана на $14 млн
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна