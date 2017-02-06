Манана Кобахидзе планирует уйти из «Грузинской мечты»

06.02.2017 21:50 Депутат и бывший вице-спикер парламента Грузии Манана Кобахидзе планирует через несколько дней оставить ряды правящей партии «Грузинская мечта» и парламент.



По информации СМИ, Манана Кобахидзе завтра направит специальное обращение на имя генерального секретаря правящей партии Кахи Каладзе.



Парламент прекратит депутатские полномочия Кобахидзе на этой неделе.



Кандидатура Мананы Кобахидзе представлена «Грузинской мечтой» на пост судьи Конституционного суда. Голосование по этому вопросу в парламенте предположительно состоится 8 февраля.



Сегодня кандидатуру экс-вице-спикера парламента на должность судьи КС поддержал Комитет по юридическим вопросам.



Должность девятого судьи Конституционного суда вакантна уже несколько месяцев. Полномочия четырех членов суда истекли в сентябре 2016 года. Кандидтуры, представленные президентом и Верховным судом парламент уже утвердил, осталось лишь освоить парламентскую квоту.















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