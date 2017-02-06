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Маргвелашвили против изменения порядка выборов президента Грузии


06.02.2017   22:56
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что не следует отнимать у народа право выбора главы государства.

Прямые выборы президента Грузии должны быть сохранены, заявил он, комментируя сообщения некоторых СМИ о возможном изменении порядка избрания главы Грузинского государства.

По его словам, президент избирается гражданами на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права, и он до сих пор не слышал весомых аргументов, подтверждающих эффективность передачи "этого права кому- то другому".

"У нас должна быть возможность, как у избирателей, выбирать президента страны, и весомых аргументов того, почему они должны отнять у нас это право и передать кому- то другому, я до сих пор не слышал", -заявил Георгий Маргвелашвили в эфире телекомпании "Иберия".

"Любая конституционная система оценивается несколькими параметрами, например, выборностью органов, или тем или иным правом, которые перераспределены между парламентом, президентом или премьер-министром; оценивается качеством сбалансированности. То есть, насколько у государственных институтов есть возможность эффективно функционировать, и есть ли у них способность балансировать друг друга", -сказал Маргвелашвили.






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