|
Маргвелашвили против изменения порядка выборов президента Грузии
06.02.2017 22:56
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что не следует отнимать у народа право выбора главы государства.
Прямые выборы президента Грузии должны быть сохранены, заявил он, комментируя сообщения некоторых СМИ о возможном изменении порядка избрания главы Грузинского государства.
По его словам, президент избирается гражданами на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права, и он до сих пор не слышал весомых аргументов, подтверждающих эффективность передачи "этого права кому- то другому".
"У нас должна быть возможность, как у избирателей, выбирать президента страны, и весомых аргументов того, почему они должны отнять у нас это право и передать кому- то другому, я до сих пор не слышал", -заявил Георгий Маргвелашвили в эфире телекомпании "Иберия".
"Любая конституционная система оценивается несколькими параметрами, например, выборностью органов, или тем или иным правом, которые перераспределены между парламентом, президентом или премьер-министром; оценивается качеством сбалансированности. То есть, насколько у государственных институтов есть возможность эффективно функционировать, и есть ли у них способность балансировать друг друга", -сказал Маргвелашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна