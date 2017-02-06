|
Украина и Грузия могут подписать соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки
06.02.2017 23:11
Министерство образования и науки Украины планирует активизировать подготовку соглашения между украинским Кабинетом министров и правительством Грузии о сотрудничестве в области образования и науки, ведь аналогичное соглашение утратило силу в 2006 году. Об этом договорились министр образования и науки Лилия Гриневич во время встречи с посолом Грузии Михаилом Уклебой, сообщает пресс-служба Кабмина.
"Профильные министерства Грузии и Украины также готовят документы к подписанию более детализированного соглашения о сотрудничестве. Планируется, что документы будут подписаны министрами образования и науки Украины и Грузии в этом году на двусторонней встрече", - говорится в сообщении.
По словам Уклебы, Грузия и Украина имеют схожие стремления, а соглашение поможет укрепить отношения стран и в сферах образования и науки.
"Между нашими странами существуют хорошие партнерские отношения, оба государства имеют схожие стремления и совместно входят во многие международные союзы, организации. Активизация подготовки соглашения о сотрудничестве позволит нам закрепить наши отношения и в сферах образования и науки", - отметил Уклеба.
Гриневич добавила, что уже сейчас образовательные и научные организации обеих стран тесно сотрудничают. В частности, речь идет о сотрудничестве в рамках соглашения "Горизонт 2020" и других международных программ. В 2015/2016 учебном году в высших учебных заведениях Украины получали образование 2860 граждан Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна