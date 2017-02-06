Украина и Грузия могут подписать соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки

06.02.2017 23:11 Министерство образования и науки Украины планирует активизировать подготовку соглашения между украинским Кабинетом министров и правительством Грузии о сотрудничестве в области образования и науки, ведь аналогичное соглашение утратило силу в 2006 году. Об этом договорились министр образования и науки Лилия Гриневич во время встречи с посолом Грузии Михаилом Уклебой, сообщает пресс-служба Кабмина.



"Профильные министерства Грузии и Украины также готовят документы к подписанию более детализированного соглашения о сотрудничестве. Планируется, что документы будут подписаны министрами образования и науки Украины и Грузии в этом году на двусторонней встрече", - говорится в сообщении.



По словам Уклебы, Грузия и Украина имеют схожие стремления, а соглашение поможет укрепить отношения стран и в сферах образования и науки.



"Между нашими странами существуют хорошие партнерские отношения, оба государства имеют схожие стремления и совместно входят во многие международные союзы, организации. Активизация подготовки соглашения о сотрудничестве позволит нам закрепить наши отношения и в сферах образования и науки", - отметил Уклеба.



Гриневич добавила, что уже сейчас образовательные и научные организации обеих стран тесно сотрудничают. В частности, речь идет о сотрудничестве в рамках соглашения "Горизонт 2020" и других международных программ. В 2015/2016 учебном году в высших учебных заведениях Украины получали образование 2860 граждан Грузии.















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