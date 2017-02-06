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Премьер-министр Грузии провел встречу с послом Канады
06.02.2017 23:24
Вопросы европейской и евроатлантической повестки дня стали главной темой беседы премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и посла Канады /резиденция в Анкаре/ в Грузии Кристофера Кутера.
По сообщению администрации премьера Грузии, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также рассмотрели перспективы развития экономических отношений между странами.
"Разговор также коснулся вопросов безопасности, темы региональных вызовов, а также положения на территориях Грузии. Канадская сторона еще раз подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно- признанных границах", - говорится в сообщении.-
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