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Дело «Рустави 2» имеет государственную важность - президент


06.02.2017   23:56
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили прокомментировал процессы вокруг телекомпании "Рустави 2" и отметил, что вещание данного канала важно для государственности и является показателем демократичности страны.

"Это важный для государства процесс и не только внутригосударственными эмоциями. Функционирование "Рустави 2" важно для нашей государственности, не только исходя из внутренних процессов, но я говоря о том, что слышу в ходе десятков встреч. Фактически не было встречи, где бы не говорили, что одним из главных показателей нашей демократичности является то, как решатся процессы вокруг "Рустави 2", и не только - но и вся медиасреда", - заявил Маргвелашвили.

Напомним, что вчера телекомпания "Рустави 2" раскрыла схему перечисления миллиона лари брату судьи, которая в качестве председателя судейской коллегии рассматривала дело телекомпании и постановила передать ее в собственность Кибара Халваши.

Сегодня же была распространена аудиозапись якобы разговора гендиректора "Рустави 2" Ники Гварамия с бывшим министром юстиции Грузии Зурабом Адеишвили, в которой речь шла о взятке судьям. Гварамия заявляет, что данная запись является фабрикацией, и он не разговаривал с Адеишвили уже более двух лет.






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