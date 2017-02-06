|
Дело «Рустави 2» имеет государственную важность - президент
06.02.2017 23:56
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили прокомментировал процессы вокруг телекомпании "Рустави 2" и отметил, что вещание данного канала важно для государственности и является показателем демократичности страны.
"Это важный для государства процесс и не только внутригосударственными эмоциями. Функционирование "Рустави 2" важно для нашей государственности, не только исходя из внутренних процессов, но я говоря о том, что слышу в ходе десятков встреч. Фактически не было встречи, где бы не говорили, что одним из главных показателей нашей демократичности является то, как решатся процессы вокруг "Рустави 2", и не только - но и вся медиасреда", - заявил Маргвелашвили.
Напомним, что вчера телекомпания "Рустави 2" раскрыла схему перечисления миллиона лари брату судьи, которая в качестве председателя судейской коллегии рассматривала дело телекомпании и постановила передать ее в собственность Кибара Халваши.
Сегодня же была распространена аудиозапись якобы разговора гендиректора "Рустави 2" Ники Гварамия с бывшим министром юстиции Грузии Зурабом Адеишвили, в которой речь шла о взятке судьям. Гварамия заявляет, что данная запись является фабрикацией, и он не разговаривал с Адеишвили уже более двух лет.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна