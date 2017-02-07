Президент не подтверждает будущее сотрудничество с Давидом Усупашвили и членами «Европейской Грузии»

07.02.2017 10:44 «Я не могу подтвердить это, но политические партии часто консультируются со мной и я хочу, чтобы эти консультации были активными, интенсивными», - об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил в эфире телекомпании «Иберия», откликнувшись на вопрос о том, что на закрытых встречах у него часто можно встретить бывшего лидера Республиканской партии и членов «Европейской Грузии», вместе с которыми он строит политические планы на будущее.



«Это нормальный формат. Мы, политики, должны говорить друг с другом, чтобы в стране была нормальная политическая жизнь, не надуманные противостояния, не обиды и побеги, а нормальная политическая жизнь. Естественно, когда есть такая возможность, я говорю со всеми политическими силами, я считаю, что это главные игроки на политической арене», - заявил Георгий Маргвелашвили.



На вопрос о том, какие планы на будущее есть у президента, Георгий Маргвелашвили ответил, что «это важный вопрос и так просто на него ответить не получится». «Естественно, политик всегда отвечает на этот вопрос исходя из политической необходимости и динамики. Сегодня, честно говоря, объявление своей позиции по этому вопросу не входит в мою политическую повестку дня», - отметил Георгий Маргвелашвили.















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