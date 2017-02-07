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Ясного аргумента, почему у нас должны забрать право выбора президента, я еще не слышал - президент
07.02.2017 10:56
У нас, как избирателей, должна быть возможность выбирать президента страны, и ясного аргумента, почему у нас должны забрать это право и передать кому-то другому, я еще не слышал, - об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил вчера в эфире телекомпании «Иберия», комментируя вопрос о возможном изменении порядка выборов президента.
По его словам, грузинские избиратели не должны быть лишены этой возможности.
«Если задуматься более детально, что значит в имеющихся конституционных обстоятельствах ослабление президента, то поймем, что мы можем иметь дело с серьезными сложностями. Любая конституционная система измеряется рядом параметров, например, выборностью или теми или иными правами, которые распределены между парламентом, президентом и премьер-министром. Измеряется степенью сбалансированности, то есть, насколько ветви, насколько государственные институты, с одной стороны, имеют возможность эффективного функционирования, а с другой стороны, обладают способностью балансировать и контролировать друг друга. По правде говоря, когда мы думаем о политическом положении в Грузии, и видим, что власть в стране сконцентрирована вокруг одной политической партии, мы думаем не о том, как ослабить институты в части баланса, напротив, должны думать, каким образом выправить систему, чтобы механизмы балансирования и уравновешивания работали более эффективно», - отметил Георгий Маргвелашвили.
По его словам, вопрос стал актуальным после того, как «Грузинская мечта» получила парламентское и конституционное большинство.
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