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Президент Грузии исключает сотрудничество с Россией по обмену информации
07.02.2017 11:27
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили исключает официального сотрудничества с Россией по обмену информации.
По заявлению президента, он не владеет информацией, чтобы грузинская сторона передала российской стороне информацию о грузинском военнослужащем Гии Церцвадзе, задержанном по требованию России в Украине.
"Я не информирован о том, чтобы России передали что-либо, и не могу представить себе, чтобы это официально произошло. Неофициально Россия может раздобыть много информации не только в Грузии, но и во многих других государствах. Я исключаю официального сотрудничества. Мне известно, что информация была передана Интерполу. Поставкой официальной информации российской стороне о Церцвадзе или другой какой-либо персоне грузинским государством, особенно когда дело касается грузинского бойца, страна заканчивает свою государственную функцию, подразумевающую защиту населения от врага"- заявил Георгий Маргвелашвили.
15 января грузинского офицера Гию Церцвадзе, который воевал против России в Абхазии и войне 2008 года, по требованию России задержали в Украине.
Российская власть 23 декабря 2016 года, то есть спустя 13 лет объявила в розыск Церцвадзе за будто бы совершенное в 2003 году преступление.
Суд Украины освободил Гию Церцвадзе из предварительного заключения. В настоящее время проводятся экстрадиционные процедуры.
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