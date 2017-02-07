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Оппозиция требует приостановления полномочий судьи Наты Назгаидзе


07.02.2017   12:58
"Движение за свободу - Свободная Грузия" обратилось в Главную прокуратуру с требованием начать следствие по делу судьи Наты Назгаидзе и по факту передачи ее семье миллиона лари. Оппозиция говорит о коррупционной сделке, и призывает следственное ведомство отреагировать.

"Национальное движение" требует от Высшего совета юстиции приостановить полномочие Наты Назгаидзе. В оппозиции заявляют, что судья апелляционного суда выполнила заказ власти. ЕНД требует также отставки Давида Нармания.

Сегодня правящая команда обвинила телекомпанию "Рустави 2" и ее генерального директора в давлении на судебную систему. Парламентское большинство требует от прокуратуры следствия не по делу Наты Назгаидзе, а Ники Гварамия, и давления на судей со стороны телекомпании.

Вопрос коррупционного сговора с судьей сегодня не прокомментировали в администрации президента. Парламентский секретарь Анна Долидзе только отметила, что президент не в курсе этого процесса.

Парламентское меньшинство требует также создания следственной комиссии в связи с делом "Рустави 2" и давлением судей.







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