Оппозиция требует приостановления полномочий судьи Наты Назгаидзе

07.02.2017 12:58 "Движение за свободу - Свободная Грузия" обратилось в Главную прокуратуру с требованием начать следствие по делу судьи Наты Назгаидзе и по факту передачи ее семье миллиона лари. Оппозиция говорит о коррупционной сделке, и призывает следственное ведомство отреагировать.



"Национальное движение" требует от Высшего совета юстиции приостановить полномочие Наты Назгаидзе. В оппозиции заявляют, что судья апелляционного суда выполнила заказ власти. ЕНД требует также отставки Давида Нармания.



Сегодня правящая команда обвинила телекомпанию "Рустави 2" и ее генерального директора в давлении на судебную систему. Парламентское большинство требует от прокуратуры следствия не по делу Наты Назгаидзе, а Ники Гварамия, и давления на судей со стороны телекомпании.



Вопрос коррупционного сговора с судьей сегодня не прокомментировали в администрации президента. Парламентский секретарь Анна Долидзе только отметила, что президент не в курсе этого процесса.



Парламентское меньшинство требует также создания следственной комиссии в связи с делом "Рустави 2" и давлением судей.

















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