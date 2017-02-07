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Госминистр Грузии по евроинтеграции посещает страны Балтии


07.02.2017   13:20
Госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе отправился с рабочим визитом в страны Балтии и в Страсбург. Визит продится до 17 февраля.

Сегодня Виктор Долидзе находится в Вильнюсе, где запланирована встреча с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкевичусом, вице-спикером Сейма Гедиминасом Киркиласом и другими представителями исполнительной и законодательной власти.

Кроме того, в Вильнюсе Виктор Долидзе примет участие в работе круглого стола «Имлементация соглашения об ассоциации Грузии и Евросоюза: вызовы и решения».

Затем госминистр Грузии отправится в Эстонию, где встретится с министром иностранных дел Свеном Миксером, председателем комитета по делам Европейского союза парламента Эстонии Тоомасом Витсутом и другими официальными лицами. Долидзе выступит на открытии четвертой ежегодной Таллинской конференции.

В Риге Виктор Долидзе планирует встретится с министром обороны Латвии Раймондсом Бергманисом, директором Центра стратегической коммуникации НАТО в Риге Янисом Сартсом и представителями парламента Латвии.

После завершения балтийского турне Виктор Долидзе 14 февраля отправится в Страсбург, где выступит в Европарламенте на четвертой встречи комитета парламентского ассоциирования Евросоюза и Грузии.






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