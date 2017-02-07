«Национальное движение» вызывает Зураба Абашидзе в парламент

07.02.2017 13:41 Фракция «Национальное движение» вызывает специального представителя премьер-министра Грузии по связям с РФ в парламент, и желает, чтобы он пришел в комитет по внешним отношениям страны после встречи с заместителем главы МИД России Григорием Карасиным. Об этом заявила член указанной фракции Саломе Самадашвили.



Самадашвили обратилась к парламентскому комитету по внешним отношениям, чтобы Зураб Абашидзе был вызван на заседание.



«Должна откликнутся на то заявление, которое Зураб Абашидзе сделал несколько дней назад, что якобы безвизовый режим с Европой – это в том числе заслуга и этого формата. Это напрямую введение в заблуждение нашего общества, что якобы сначала мы должны упорядочить отношения с Россией и после этого у нас будет успех на пути евроинтеграции. Хотя все наоборот. Необратимое европейское будущее Грузии является единственным, что нам поможет урегулировать отношения с Россией, а г-н Зураб Абашидзе никогда не должен делать такие заявления, которые напрямую входят в интересы России, если он действительно представляет государственные интересы Грузии на этих переговорах», - заявила Самадашвили.



По ее же словам, только за 2016 год представителями оккупационного режима задержаны 85 грузинских граждан. Исходя из этого, Саломе Самадашвили интересно, о каком успехе упомянутых переговоров говорит Зураб Абашидзе, «когда в нашей стране такое положение».















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