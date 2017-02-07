«Грузинская мечта» превратилась в болото коррупции - Элисашвили

07.02.2017 14:34 Независимый депутат городского собрания Алеко Элисашвили сравнивает нынешнее положение с брежневским, советским периодом, поскольку по его словам, коррупция стала обычным делом в Грузии.



Алеко Элисашвили говорил с "Курьером" о передаче миллиона лари семье судьи "Рустави 2" Наты Назгаидзе. Он назвал Георгия Квирикашвили "немного симпатичным Брежневым".



"Мы имеем дело с коррупцией. К сожалению, "Грузинская мечта" превратилась в болото коррупции, и мы имеем дело именно с продолжением этого болота. Те, кто имел соприкосновение с какой-либо службой мэрии, знают, как все это мучительно. Людей в мэрии просто мучают. Люди измотаны отношениями с мэрией"- заявил Алеко Элисашвили.



По его словам, отношения с мэрией стали мытарством для граждан, но сначала он не верил в историю, связанную с земельным участком семьи Назгаидзе.



"Судья ублажила власть и "Грузинскую мечту" в связи с делом "Рустави 2", и ее уважили, подарили миллионное имущество. Вот и все"- заявил Алеко Элисашвили.



По его мнению, у Давида Нармания вряд ли была возможность принять решение в этом деле, поскольку им, как марионеткой, управляют сверху.



"Прокуратура должна быть уже заведена, и Нармания сейчас должен сидеть на дознании"- заявил Элисашвили.



По его же словам, Антикоррупционный совет МВД уже должен был рассматривать этот вопрос, и должно быть возбуждено дело по факту, однако независимого депутата городского собрания не удивляет то, что на эту информацию до сих пор не прореагировали.



"Коррупция обычное дело для "Грузинской мечты", видите, Манану Кобахидзе назначают судьей. Вместо того чтобы привлечь ее и ее подругу к ответственности, назначают судьей, представляете себе? Коррумпированного взяточника назначают судьей"- говорит Алеко Элисашвили.

















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