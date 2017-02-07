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Грузинские депутаты отправились с рабочим визитом в США


07.02.2017   14:59
Начался визит в Соединенные Штаты первого заместителя председателя парламента Грузии, и председателя комитета интеграции с Европой. Запланированы встречи Тамар Чугошвили и Тамар Хулордава в обеих палатах Конгресса.

Грузинские депутаты уже встретились с председателями подкомитета Конгресса, работающего по Грузии Джерри Конолом и Тедом По, а также с сенатором Джоном Бузманом.

Главным вопросом обсуждения является сохранение темы Грузии в повестке дня внешней политики новой администрации США. В конце дня в палате представителей состоялись прием и дегустация грузинского вина.

"На всех встречах, которые состоялись, отметили, что Грузия является весьма успешным примером того, как, например, может страна осуществлять реформы, и использовать для максимально позитивных изменений разную помощь, которая идет в Грузию"- заявила член фракции "Грузинская мечта" Тамар Чугошвили.







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