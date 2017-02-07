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Парламент отказывается от предоставления суду большей независимости - парламентский секретарь президента


07.02.2017   15:55
«Отказываясь учитывать замечания парламент говорит нет большей независимости суда», - так отвечает парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе на критику законодателей.

Парламентское большинство заявило, что намерено преодолеть президентское вето.

«Жаль, что парламент Грузии не пользуется случаем для увеличения независимости суда. Этим отказом он говорит «нет» большей независимости суда, большему оздоровлению и что главное, очень принципиальным позициям Венецианской комиссии», - заявила Анна Долидзе.

Комитет по юридически вопросам парламента Грузии не поддержал мотивированные замечания президента страны относительно законодательного пакета, принятого в рамках третьей волны реформы правосудия.






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