Спикер парламента Грузии занялся самопиаром

07.02.2017 16:01 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, ознакомил журналистов с отчетом об осенней сессии. Как заявил Кобахиде сегодня на пресс-конференции, с подробным отчетом он будет представать после завершения каждой сессии.



«Осуществление парламентских полномочий парламент начал активно. У него был очень хороший старт. Перед выборами у нас была очень поляризованная политическая обстановка и с учетом этого парламент стоял перед особым вызовом, который заключался в том, чтобы мы перешли на качественно новый этап политических отношений между политическими субъектами, представленными в парламенте. Реально было сделано все для того, чтобы заложить позитивное основание для развития отношений внутри парламента в здоровой обстановке. На основании консенсуса были приняты все те решения, которые связаны с вовлеченностью оппозиции в парламентскую жизнь», - заявил Кобахидзе и в этом плане подчеркнул справедливое распределение парламентских должностей.



По словам Кобахидзе, в рамках осенней сессии, в течение неполных полтора месяца были рассмотрены и приняты 7 законодательных пакетов и 44 независимых закона, ратифицированы 13 международных соглашений.



Ираклий Кобахидзе особо отметил два законодательных пакета - экономической реформы и т.н. третей волны реформы правосудия.



Кобахидзе также коснулся работы Конституционной комиссии, председателе которой является он сам, и отметил, что комиссия сформирована в правильном формате и это обеспечивает ее «беспрецедентную действенность». Кобахидзе надеется, что этот процесс завершится до конца года.















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