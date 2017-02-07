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Спикер парламента Грузии занялся самопиаром


07.02.2017   16:01
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, ознакомил журналистов с отчетом об осенней сессии. Как заявил Кобахиде сегодня на пресс-конференции, с подробным отчетом он будет представать после завершения каждой сессии.

«Осуществление парламентских полномочий парламент начал активно. У него был очень хороший старт. Перед выборами у нас была очень поляризованная политическая обстановка и с учетом этого парламент стоял перед особым вызовом, который заключался в том, чтобы мы перешли на качественно новый этап политических отношений между политическими субъектами, представленными в парламенте. Реально было сделано все для того, чтобы заложить позитивное основание для развития отношений внутри парламента в здоровой обстановке. На основании консенсуса были приняты все те решения, которые связаны с вовлеченностью оппозиции в парламентскую жизнь», - заявил Кобахидзе и в этом плане подчеркнул справедливое распределение парламентских должностей.

По словам Кобахидзе, в рамках осенней сессии, в течение неполных полтора месяца были рассмотрены и приняты 7 законодательных пакетов и 44 независимых закона, ратифицированы 13 международных соглашений.

Ираклий Кобахидзе особо отметил два законодательных пакета - экономической реформы и т.н. третей волны реформы правосудия.

Кобахидзе также коснулся работы Конституционной комиссии, председателе которой является он сам, и отметил, что комиссия сформирована в правильном формате и это обеспечивает ее «беспрецедентную действенность». Кобахидзе надеется, что этот процесс завершится до конца года.






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