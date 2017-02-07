Комитет по юридически вопросам не учел замечания президента к законопроекту об общих судах

07.02.2017 16:17 Комитет по юридически вопросам парламента Грузии не учел мотивированные замечания президента страны относительно законодательного пакета, принятого в рамках третье волны реформы правосудия.



На комитетском рассмотрении мотивированные замечания президента поддержали лишь два депутата. Докладчиком по вопросу была парламентский пресс-секретарь грузинского президента Анна Долидзе.



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наложил вето на законодательный пакет, принятый парламентом в декабре с целью судебной реформы и представил в законодательный орган следующие мотивированные замечания:



1. Председатели парламента должны избираться судьями, а не назначаться Советом юстиции; всем судам необходимо дать возможность самим избирать председателя, что обеспечит большую независимость и укрепление самоуправления судей, как это произошло в случае с Конституционным судом.



2. У одного и того же лица больше не должно быть возможности занимать должность председателя суда и одновременно быть председателем палаты или коллегии.



3. Трехлетний испытательный срок не должен больше применяться при последующих назначениях.



4. Законом должно быть уточнено количество Верховного суда.



5. В Совете юстиции необходимо дать судьям возможность быть представленными более основательно, чтобы у председателей судей была возможность быть членами Совета.



6. Должны быть уточнены правила сбора и распространения информации о кандидате во время конкурса.















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