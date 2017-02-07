Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Комитет по юридически вопросам не учел замечания президента к законопроекту об общих судах


07.02.2017   16:17
Комитет по юридически вопросам парламента Грузии не учел мотивированные замечания президента страны относительно законодательного пакета, принятого в рамках третье волны реформы правосудия.

На комитетском рассмотрении мотивированные замечания президента поддержали лишь два депутата. Докладчиком по вопросу была парламентский пресс-секретарь грузинского президента Анна Долидзе.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наложил вето на законодательный пакет, принятый парламентом в декабре с целью судебной реформы и представил в законодательный орган следующие мотивированные замечания:

1. Председатели парламента должны избираться судьями, а не назначаться Советом юстиции; всем судам необходимо дать возможность самим избирать председателя, что обеспечит большую независимость и укрепление самоуправления судей, как это произошло в случае с Конституционным судом.

2. У одного и того же лица больше не должно быть возможности занимать должность председателя суда и одновременно быть председателем палаты или коллегии.

3. Трехлетний испытательный срок не должен больше применяться при последующих назначениях.

4. Законом должно быть уточнено количество Верховного суда.

5. В Совете юстиции необходимо дать судьям возможность быть представленными более основательно, чтобы у председателей судей была возможность быть членами Совета.

6. Должны быть уточнены правила сбора и распространения информации о кандидате во время конкурса.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
ОВГ будет вещать только информационные выпуски - большая реформа или афера?
«Имеди Эл»: Все трудоустроенные граждане должны быть застрахованы
«Имеди Эл»: Все трудоустроенные граждане должны быть застрахованы
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
МИД Грузии: Власти Грузии заинтересованы в учебе жителей Абхазии в Европе и США
Глава Совбеза Грузии лично ознакомился с делом Георгия Лукава, задержанного в Абхазии
На военном полигоне в Цебельде проведут археологические раскопки
В Грузии не удивлены заявлениям Сухуми и Цхинвали в связи с безвизом в ЕС
Семье российского бизнесмена угрожают в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Связывающая Азербайджан и Иран железная дорога будет сдана в эксплуатацию в марте
Зограбян: Запугиванием и угрозами нельзя завоевать голоса избирателей
Верховный суд Белоруссии признал законным решение об экстрадиции блогера Лапшина в Азербайджан
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна