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Отмена российских виз для Грузии «привязана» к деоккупации грузинских территорий


07.02.2017   17:53
Специальный представитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе считает, что отсутствие дипломатических отношений не является препятствием для отмены Москвой визового режима для граждан Грузии; замглавы МИД РФ Григорий Карасин утверждает, что "в определенном смысле этот вопрос привязан к дипломатическим отношениям". Восстановление же "дипломатических отношений" напрямую зависит от вопроса деоккупации Россией грузинских территорий - Абхазии и Цхинвалського региона.

Во вторник в столице Чехии проходит очередная встреча Абашидзе и Карасина. Стороны традиционно намерены обсудить торговые, транспортные, экономические, культурные и гуманитарные вопросы.

"Мы не видим прямой связи между отсутствием дипломатических отношений и упрощением или отменой визового режима. Доказательством этому является то, что мы смогли восстановить безвизовый режим с Россией без дипотношений. К тому же в прошлом году Россия смогла упростить выдачу виз для граждан Грузии так, что дипломатические отношения и посольства не стали необходимыми. Если Россия примет решение еще больше упростить или упразднить визовый режим, мы будем приветствовать, но это их (властей РФ — ред.) прерогатива",- заявил Абашидзе телекомпании "Рустави 2" в Праге.

Карасин, в свою очередь, заявил грузинским журналистам, что "Россия не имеет ничего против безвизового режима с Грузией", однако между странами нет дипломатических отношений.

"В определенном смысле этот вопрос привязан к дипломатическим отношениям",- заявил Карасин.

Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России- ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.

В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.

Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.






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