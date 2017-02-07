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Весенняя сессия открылась заседанием бюро парламента Грузии


07.02.2017   19:14
Весенняя сессия открылась заседанием бюро парламента Грузии.

Как заявил в начале заседания председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, на первом пленарном заседании весенней сессии пройдет голосование по вопросу назначения Мананы Кобахидзе судьей Конституционного суда. Также, по словам Кобахидзе, на заседании будут рассмотрены мотивированные замечания президента Грузии в связи с т.н. третьей волной судебной реформы.

Первое пленарное заседание весенней сессии пройдет завтра в 13:00.







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