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Формат Карасин-Абашидзе создает позитивную иллюзию - Елена Хоштария
07.02.2017 19:27
Председатель парламентской фракции "Европейская Грузия-за лучшее будущее" Елена Хоштария называет формат Абашидзе-Карасин опасным. По ее мнению, власть данным форматом создает политическую иллюзию, будто проблемы с Россией решаются, и этому вопросу не требуется острое международное участие.
"Формат Абашидзе-Карасин является созданием некой позитивной иллюзии, будто ведутся какие-то переговоры с Россией. Мы иногда слышим оценки, как будто есть какая-то позитивная динамика в наших отношениях с Россией, тогда как положение является тяжелейшим. Когда убивают Отхозория, когда похищают людей, и, несмотря на все это, мы продолжаем со спокойным видом разговаривать в кабинете, будто бы решаются какие-то проблемы"- говорит Елена Хоштария.
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