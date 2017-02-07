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МВД Беларуси начало проверку действий Россельхознадзора
07.02.2017 19:44
МВД Беларуси начало доследственную проверку в отношении действий Россельхознадзора, сообщает «Прайм».
По данным белорусского МВД, чиновники российского ведомства «распространяли недостоверную информацию для дискредитации белорусских производителей».
Как добавляет «Интерфакс», в МВД Беларуси также считают, что Россельхознадзор нарушил нормы международного права, ограничив продажу белорусской продукции в России. Проверки проводятся в связи с признаками преступлений по статье 249 УК Беларуси (дискредитация деловой репутации конкурента).
Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля сообщил, что поручил завести на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта уголовное дело. После этого Россельхознадзор частично запретил поставки белорусской говядины.
Ранее Лукашенко критиковал Данкверта за его заявления о «контрабанде» через Беларусь продуктов из государств, которые попали под российское продуктовое эмбарго.
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