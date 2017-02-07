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В Мцхета протестуют против моратория ЮНЕСКО и плана развития города


07.02.2017   19:53
Депутаты сакребуло (Горсобрание) Мцхета не утвердили проект развития и генеральный план землепользования города, а местные жители выступают против моратория на строительство и продажу земель близ исторических памятников Мцхета, которые защищает ЮНЕСКО.

Представители сакребуло считают, что проект, подготовленный по указу правительства Грузии и мэрии Мцхета, испортит облик древней столицы Грузии. Жители Мцхета требуют разрешить строительство, так как рекомендации ЮНЕСКО не должны касаться частной собственности. В связи с этим недовольные чиновники и порядка 100 жителей города провели протестную акцию.

Согласно проекту развития Мцхета, в городе планируется ряд изменений: разделение на двустороннее движение одной из центральных улиц города, что также вызывает недовольство населения Мцхета.

"Правительство приняло такое решение и объявило мораторий до того, пока не будут приняты регуляции – пока не будет принят генеральный план. Я не могу сказать, что мы приветствуем это решение, но оно было вызвано необходимостью", — сказал журналистам мэр Мцхета Автандил Немсицверидзе.

Несколькими днями ранее эту тему в эфире телеканала прокомментировал и министр культуры и охраны памятников Грузии. По словам Михаила Гиоргадзе, и у ЮНЕСКО есть некоторые замечания касательно этого проекта. Он надеется, что до конца года эти замечания будут учтены, и у Мцхета появится генеральный план землепользования.

"Разговор как раз о том, как должен развиваться город Мцхета так, чтобы не причинять вред культурному наследию мира. Все эти вопросы будут урегулированы для того, чтобы не осуществлялось самовольное строительство или другое несоответствующее строительство. Так сказать, чтобы мы не вернулись в ту стадию, когда памятники Мцхета опять будут под угрозой. Именно поэтому до завершения этого плана мораторий будет действовать, дабы мы не получили непредвиденные результаты", — отметил министр культуры.

Правительство Грузии ввело мораторий в августе 2015 года из-за рекомендаций ЮНЕСКО об "использовании земель, окружающих церкви". По решению правительства мораторий продлен еще на два года.

"Спутник-Грузия"





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