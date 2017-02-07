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Министр образования решил заняться физической подготовкой учителей физкультуры
07.02.2017 21:25
Во всех школах Грузии учителя физкультуры пройдут переподготовку — об этом заявил сегодня министр образования Александр Джеджелава.
По его словам, этот процесс будет проходить в сотрудничестве с четырьмя спортивными федерациями: регби, футбола, волейбола и гандбола.
Министр сообщил журналистам, что процесс переподготовки школьных учителей физкультуры начнется через один месяц.
В настоящее время на занятия физкультурой в публичных школах Грузии отводится 2 часа в неделю. Министр сообщил, что в седьмых и восьмых классах к этому добавится еще два часа «свободных уроков», посвященных здоровому образу жизни.
Джеджелава отметил, что согласно разным исследованиям, в Грузии только 2-7% учащихся заняты регулярной физической активностью.
«Это трагедия», – так прокомментировал министр ситуацию с физкультурой в школе.
По его словам, директора школ получат указания, чтобы обеспечить массовое привлечение учащихся к спортивным занятиям.
Джеджелава намерен добиться того, чтобы физическая активность коснулась не только уже интересующихся спортом детей, а большинства учащихся.
«Речь идет о том, что к физической активности надо привлечь и упитанных детей, которые бегают медленно», — пояснил Джеджелава.
"Новости-Грузия"
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