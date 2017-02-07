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Глава МИД Грузии совершит визит в Азербайджан


07.02.2017   22:28
Глава МИД Грузии Михеил Джаналидзе 12 февраля совершит визит в Баку. Как передает грузинское бюро АПА, в рамках двухдневного визита запланирована встреча грузинского министра с азербайджанским коллегой и другими официальными лицами.

На встречах обсуждены перспективы развития двусторонних связей, состоится обмен мнениями по процессам в мире и регионе.

По итогам встречи министров состоится пресс-конференция.






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