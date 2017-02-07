Правительственная делегация Беларуси проводит встречи в Тбилиси

07.02.2017 22:33 Основные направления и перспективы дальнейшего сотрудничества двух стран обсудили на встрече представители правительственной делегации из Беларуси с вице-премьером и министром финансов Грузии Дмитрием Кумсишвили.



На встрече в Тбилиси выявились стратегические вопросы, которые будут содействовать углублению торговых и экономических отношений двух стран.



"Мы рассмотрели вопросы экономического сотрудничества двух стран, возможности углубления потенциальных торгово-экономических отношений и возможные инвестиционные проекты", — сказал заместитель министра финансов Грузии Николоз Гагуа по окончанию встречи.



По словам заместителя министра промышленности Республики Беларусь Александр Огородникова, на встрече представители делегации поделились опытом и знанием, который есть у Беларуси в реализации строительных услуг и выразили желания принять участие в различных проектах в Грузии.



"Нам интересно участие наших компаний здесь в Грузии… Мы знаем, что у вас развиваются курорты, и предложили соответственно, свои строительные услуги для реализации у вас в стране. Я думаю, что опыт, который есть у нас в республике будет интересен и здесь", — сказал Огородников.



В рамках визита в понедельник представители делегации Беларуси провели очередной раунд двухсторонних политических консультации на уровне заместителей министров двух стран. На встрече также рассмотрели запланированный на 1-2 марта визит президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Беларуси.



Основные направления сотрудничества между Грузией и Беларусью — это сельское хозяйство, транспорт и туризм.



Внешнеторговый оборот между Грузией и Беларусью в 2016 году составил более 76,2 миллиона долларов, в том числе экспорт из Грузии составил — порядка 18,3 миллиона долларов, а импорт из Беларуси — порядка 58 миллионов долларов.















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