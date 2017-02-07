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Министр юстиции Грузии едет в Азербайджан
07.02.2017 22:35
10 февраля ожидается визит в Азербайджан министра юстиции Грузии госпожи Теи Цулукиани.
В рамках двухдневного визита ожидаются ее встречи с министром юстиции Азербайджана Фикретом Мамедовым и другими официальными лицами.
В ходе визита министры обсудят перспективы развития сотрудничества между минюстами двух стран, пенитенциарной, нотариальной и другими органами юстиции, а также возможности создания прямых связей.
Напомним, что 12 февраля с официальным визитом в Азербайджан собирается и глава МИД Грузии.
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