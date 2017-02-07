|
США начинают строить стену на границе с Мексикой
07.02.2017 23:18
Министр внутренней безопасности США Джон Келли заявил во вторник, что власти США уже приступили к планированию стены на границе с Мексикой, передает РИА Новости.
"В соответствии с существующим законодательством Министерство внутренней безопасности немедленно предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы спланировать, спроектировать и построить стену по южной границе, используя материалы и технологии, которые наиболее эффективны для оперативного контроля над южной границей", - заявил Келли на слушаниях в профильном комитете палаты представителей Конгресса.
Президент США Дональд Трамп заявил, что построит стену на границе с Мексикой, чтобы защититься от нелегальной иммиграции. По заявлению Трампа, за строительство стены должны заплатить сами мексиканцы. Власти Мексики заверяют, что ни при каких обстоятельствах не собираются платить за строительство.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна