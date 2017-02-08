Мэр Тбилиси утверждает, что семья судьи Назгаидзе получила миллион лари из бюджета вполне законно

08.02.2017 11:57



Как утверждает столичный градоначальник, с соответствующей документацией, подтверждающей законность решения мэрии, может ознакомиться любой желающий.



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Что касается, пяти семей, которые до сих пор не получили от государства компенсацию, то, по словам Нармания, для них предложение мэрии оказалось неприемлемым, «в связи с чем стороны не смогли прийти к согласию».



«Это произошло в полном соответствии с законом. Если кто-то сомневается, то документация доступна всем. А представители следственных органов и так интересуются, вне зависимости от обращения к ним наших политических оппонентов. На мой взгляд, никакой проблемы в связи с этим вопросом не существует..», -сказал Нармания журналистам.



По словам мэра Тбилиси Давида Нармания, семье судьи Натальи Назгаидзе, рассматривающей дело против «Рустави 2», миллион лари из бюджета был передан вполне законно, в целях возмещения ущерба от стихии.Как утверждает столичный градоначальник, с соответствующей документацией, подтверждающей законность решения мэрии, может ознакомиться любой желающий.Что касается, пяти семей, которые до сих пор не получили от государства компенсацию, то, по словам Нармания, для них предложение мэрии оказалось неприемлемым, «в связи с чем стороны не смогли прийти к согласию».«Это произошло в полном соответствии с законом. Если кто-то сомневается, то документация доступна всем. А представители следственных органов и так интересуются, вне зависимости от обращения к ним наших политических оппонентов. На мой взгляд, никакой проблемы в связи с этим вопросом не существует..», -сказал Нармания журналистам.











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