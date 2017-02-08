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Мэр Тбилиси утверждает, что семья судьи Назгаидзе получила миллион лари из бюджета вполне законно


08.02.2017   11:57
По словам мэра Тбилиси Давида Нармания, семье судьи Натальи Назгаидзе, рассматривающей дело против «Рустави 2», миллион лари из бюджета был передан вполне законно, в целях возмещения ущерба от стихии.

Как утверждает столичный градоначальник, с соответствующей документацией, подтверждающей законность решения мэрии, может ознакомиться любой желающий.

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Что касается, пяти семей, которые до сих пор не получили от государства компенсацию, то, по словам Нармания, для них предложение мэрии оказалось неприемлемым, «в связи с чем стороны не смогли прийти к согласию».

«Это произошло в полном соответствии с законом. Если кто-то сомневается, то документация доступна всем. А представители следственных органов и так интересуются, вне зависимости от обращения к ним наших политических оппонентов. На мой взгляд, никакой проблемы в связи с этим вопросом не существует..», -сказал Нармания журналистам.






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