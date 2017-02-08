Секретарь ВС юстиции призвал политиков воздержаться от политически мотивированных заявлений

08.02.2017 12:01 Секретарь Высшего совета юстиции Леван Мурусидзе призывает политиков воздержаться от политически мотивированных заявлений по делу о грубом вмешательстве в работу судей Верховного суда страны Пааты Катамадзе и Виссариона Алавидзе, рассматривающих дело оппозиционной телекомпании «Рустави 2».



«Реально в отношении этих судей никакого давления не осуществлялось, и особенно в судебной системе. Поэтому я призываю всех политиков прекратить спекуляции,и дать возможность членам суда в спокойной обстановке рассмотреть дело, которым так интересуется наша общественность», -сказал Мурусидзе.



Секретарь Высшего совета юстиции уверен, что на членов Верховного суда давления не было.



«Сегодня после обнародования письма стало понятно, что реально никакого давления на конкретных людей и, вообще угроз, не было», -заявил Мурусидзе.



МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с распространением в интернете аудиозаписи подслушанного разговора генерального директора оппозиционной телекомпании «Рустави 2» Ники Гварамия с Зурабом Адеишвили — бывшим министром юстиции Грузии. Скандальную запись распространило издание «Украинская революция». В разговоре Гварамия и Адешивили обсуждают вопрос передачи трех миллионов долларов судьям Верховного суда Грузии Паате Катамадзе и Виссариону Алавидзе, которые рассматривают дело оппозиционной телекомпании «Рустави 2». Позднее Гварамия сегодня провел брифинг, на котором категорически опроверг подлинность аудиозаписи и назвал ее «беспощадным монтажом».



В деле о вмешательстве в работу судей Верховного суда Грузии фигурирует бывший заместитель главного прокурора Грузии, а позже экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе. Сегодня Главная прокуратура Грузии обнародовала детали этого уголовного дела.



"На данном этапе, согласно полученным доказательствам становится ясно, что 11 января 2017 года судьи Верховного суда Виссарион Алавидзе и Паата Катамадзе на адреса жилых домов от имени Д. Сакварелидзе получили письменные обращения, в которых автор обращения предлагает судьям осуществить определенные действия и неправомерную выгоду за эти действия", — говорится в заявлении прокуратуры.















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