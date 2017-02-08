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Арестованы счета «Лейбористской партии Грузии»
08.02.2017 13:02
Арестованы счета "Лейбористской партии Грузии". Об этом заявил один из лидеров партии Георгий Гуава на брифинге в офисе партии.
По словам Гугава, арест был наложен по политическим мотивам "решением министра финансов лично Бидзины Иванишвили".
"Лейбористская партия" обращается к аккредитованному в Грузии дипломатическому корпусу и призывает сообщить об этом правительствам своих страна, чтобы в результате давления был снят арест со счетов.
Гугава также призывает иностранные государства арестовать счета Иванишвили за рубежом.
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