Арестованы счета «Лейбористской партии Грузии»

08.02.2017 13:02 Арестованы счета "Лейбористской партии Грузии". Об этом заявил один из лидеров партии Георгий Гуава на брифинге в офисе партии.



По словам Гугава, арест был наложен по политическим мотивам "решением министра финансов лично Бидзины Иванишвили".



"Лейбористская партия" обращается к аккредитованному в Грузии дипломатическому корпусу и призывает сообщить об этом правительствам своих страна, чтобы в результате давления был снят арест со счетов.



Гугава также призывает иностранные государства арестовать счета Иванишвили за рубежом.















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