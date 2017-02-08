Совет ЕС утвердит безвизовый режим для Грузии 27 февраля – СМИ

08.02.2017 13:03 Совет ЕС примет решение об отмене визового режима для граждан Грузии 27 февраля, в этот же день должен быть утвержден механизм приостановления безвизовых режимов.



Об этом в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.



Перед этим решения должны быть одобрены послами ЕС, что, как ожидается, произойдет 22 февраля.



"Послы ЕС, как ожидается, одобрят визовой либерализации для Грузии и механизм приостановления 22 февраля. Министры энергетики стран ЕС утвердят оба решения 27 февраля", - написал журналист.



Напомним, 2 февраля, Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима с ЕС для граждан Грузии.



Для фактического начала действия грузинского безвиза это решение также должно пройти еще несколько стадий. Как сообщается на сайте Европарламента "безвизовый режим для Грузии вступит в силу в тот же день, как начнет действовать "механизм приостановки безвизового режима, принятый парламентом 15 декабря прошлого года".



Как известно, для разблокирования украинского безвиза ЕС должен окончательно одобрить "механизм приостановки".



Следовательно, в марте можно рассчитывать на начало триалога относительно Украины (в случае Грузии он забрал только один день), в апреле – рассмотрение документа в Европарламенте, в мае – на одобрение Советом ЕС.















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