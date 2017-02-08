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Мэрия Тбилиси приступила к капитальному ремонту трех станций метрополитена


08.02.2017   13:06
В Тбилиси начался капитальный ремонт трех станций столичного метрополитена - «Театр Ахметели», «Варкетили» и «Авлабари». Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, планируется укрепить все платформы и обновить интерьер входов, отремонтировать покатые тоннели и отделанные мрамором и гранитом полы и установить новые турникеты.

В 2017 году мэрия и Транспортная компания Тбилиси планирует обновить еще четыре станции метро. «Работы предусматривают улучшение технического состояния станций метро, визуальную сторону, а также исправление системы безопасности. Станции должны быть максимально комфортными и лучше обслуживать граждан», - сообщил столичный градоначальник Давид Нармания.

Тбилисское метро открылось 11 января 1966 года. Его последняя станция - «Важа Пшавела» - была запущена в эксплуатацию в 2000 году.






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