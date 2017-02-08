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ЕНД не верит в беспристрастность Мананы Кобахидзе на посту судьи Конституционного суда


08.02.2017   15:01
К сожалению, на протяжении лет Манана Кобахидзе делала такие невероятные заявления, которые с трудом соответствуют заявлениям, свойственным человеку, который хочет стать судьей, - об этом журналистам заявил один из лидеров «Национального движения» Ника Мелия.

По словам Мелия, политическая деятельность Кобахидзе ясно указывает на то, что она служит Бидзине Иванишвили.

«Заявления Мананы Кобахидзе противоречат принципам независимого и беспристрастного суда. Ее политическая деятельность на протяжении последних лет ясно свидетельствует о том, что она подчиняется только одному человеку - Бидзине Иванишвили. Если она станет судьей, естественно, она будет пристрастной и зависимой - к этому нет вопросов и у самой Мананы Кобахидзе», - заявил Ника Мелия.

Сегодня парламент вынесет на голосование кандидатуру Мананы Кобахидзе на пост судьи Конституционного суда.






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