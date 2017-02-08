Экс-депутаты «Мечты» назначаются на «тепличные» должности

08.02.2017 15:11 Назначение экс-депутатов «Грузинской мечты» на «тепличные» должности продолжается. Зураб Звиадаури стал консультантом в газотранспортной компании Грузии, Сосо Джачвлиани был первым в списке трудоустроенных и теперь он руководит Фондом развития курорта Тетнулди. Еще несколько экс-депутатов ожидают обещанную работу. Части бывших депутатов «Мечты» предложено стать советниками в министерствах, а другая часть с нетерпением ждет своей очереди и говорит, что настанет и их день, пишет газета «Резонанси».



Экс-депутат Омар Нишнианидзе говорит, что с большой вероятностью он будет работать в министерстве инфраструктуры на посту советника. По словам бывшего мажоритарного депутата от Хелвачаури Ростома Халваши, неделю назад он был на встрече в министерстве сельского хозяйства и с большой вероятностью продолжит работать там. Экс-депутаты «Мечты» уже несколько месяцев ждут обещанные год назад должности. Некоторые из них уже высказали осторожные предположения, что в руководстве партии «немного грешат», настолько затягивая их трудоустройство.



Бывшие депутаты получили эти обещания от Бидзины Иванишвили в январе 2016 года на корпоративной встрече в Сагурамо. Впоследствии, когда составлялись пропорциональный и мажоритарный списки «Мечты», руководство партии пообещало тем депутатам, которые больше не попадали в парламент, назначить их на хорошие посты в министерствах или ЮЛПП. После выборов в центральном офисе партии вице-премьер Каха Каладзе и исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе встретились с 15 экс-депутатами и поинтересовались, где бы они хотели работать.



Пока на работу устроились три бывших члена «Свободных демократов» - Виктор Долидзе стал министром евроинтеграции, Зураб Абашидзе - послом Грузии в Казахстане, а Георгий Цагареишвили - советником министра охраны окружающей среды. Бывший депутат, дзюдоист Зураб Звиадаури несколько дней назад устроился на работу в газотранспортную компанию Грузии. Он занял позицию консультанта по связям с госструктурами. В декабре прошлого года Тедо Джапаридзе стал советником премьер-министра по внешним связям. Самым первым тепличную должность получил спортсмен Сосо Джачвлиани. Еще в августе 2016 года премьер Квирикашвили заявил, что председателем Фонда развития курорта Тетнулди станет Джачвлиани. Главным аргументом было то, что «он опытный спортсмен и сван по происхождению, заключает издание.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

