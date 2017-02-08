«Альянс патриотов» призывает упразднить мажоритарный компонент избирательной системы

08.02.2017 15:29 Лидеры парламентской фракции «Альянс патриотов» заявляют о назревшей необходимости реформы избирательной системы Грузии.



По словам вице-спикера парламента Ирмы Инашвили, представители большинства должны внести в повестку дня сессии парламента и проголосовать за законопроект об упразднении мажоритарной избирательной системы.



Инашвили утверждает, что власти отказываются от предложенной инициативы.



«Все квалифицированные политические партии, в том числе, не представленные в парламенте, считают, что мажоритарную избирательную систему необходимо упразднить. В парламент Грузии еще в прошлом году был внесен законопроект с 200 000 подписями, который ставит именно эту цель. Это законопроект был рассмотрен профильными комитетами и пленарным заседанием. Парламент девятого созыва должен внести в повестку дня вышеуказанный вопрос, за который нам следует проголосовать»,- сказала Инашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

