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«Альянс патриотов» призывает упразднить мажоритарный компонент избирательной системы


08.02.2017   15:29
Лидеры парламентской фракции «Альянс патриотов» заявляют о назревшей необходимости реформы избирательной системы Грузии.

По словам вице-спикера парламента Ирмы Инашвили, представители большинства должны внести в повестку дня сессии парламента и проголосовать за законопроект об упразднении мажоритарной избирательной системы.

Инашвили утверждает, что власти отказываются от предложенной инициативы.

«Все квалифицированные политические партии, в том числе, не представленные в парламенте, считают, что мажоритарную избирательную систему необходимо упразднить. В парламент Грузии еще в прошлом году был внесен законопроект с 200 000 подписями, который ставит именно эту цель. Это законопроект был рассмотрен профильными комитетами и пленарным заседанием. Парламент девятого созыва должен внести в повестку дня вышеуказанный вопрос, за который нам следует проголосовать»,- сказала Инашвили.






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