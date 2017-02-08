Манана Кобахидзе стала членом Конституционного суда Грузии

08.02.2017 16:10 Пленарное заседание Парламента Грузии поддержало кандидатуру бывшего вице-спикера Мананы Кобахидзе на должность судьи Конституционного суда страны.



За Кобахидзе проголосовал 101 депутат, против выступили 10.



Претендента на должность судьи в Конституционном суде Грузии поддержали и оппозиционеры, члены фракции «Альянс патриотов».



Кобахидзе прошла в парламент девятого созыва по списку «Грузинской мечты».



Одно место в КСГ, в котором должно быть всего 9 членов, оставалось вакантным с сентября 2016 года, так как сроки полномочий судьи Кетеван Эремадзе, которая была назначена на 10-летний срок парламентом, уже истекли.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

