Уничтожение «Рустави 2» настолько важно для Иванишвили, что он разрушил независимость суда - Самадашвили

08.02.2017 16:19 Заместитель председателя парламентской фракции "Национальное движение" Саломэ Самадашвили обвиняет власть в бездействии. Представитель оппозиционной партии не надеется, что правящая команда примет правильное решение в связи с "Рустави 2".



"После смены владельца "Рустави 2", после того, как этому телевидению обязательно отменят редакционную независимость, можно будет сказать что процесс, который начал Иванишвили, что означает подчинение информационного и политического пространства страны своей воле, этот процесс войдет в заключительную фазу"- заявила Саломэ Самадашвили.



В эфире передачи "Курьер" член Национального движения говорила также о факте передачи одного миллиона лари семье судьи, которая рассматривала дело "Рустави 2", и отметила, что в обществе есть консенсус в связи с конфликтом интересов судьи Верховного суда.



"Одно очевидно, что уничтожение "Рустави 2" является настолько важным для Иванишвили, что из-за дела "Рустави 2 он разрушил как независимость суда, так и в огромной дозе вновь внес в нашу реальность случаи коррупции высочайшего уровня"- заявила Самадашвили.

















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