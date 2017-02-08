Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Литва призвала Грузию к расширению сотрудничества с НАТО


08.02.2017   17:57
Расширение сотрудничества с Североатлантическим альянсом является одним из инструментов дальнейшей евроинтеграции Грузии. Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс во время встречи с министром по европейской и евроатлантической интеграции Грузии Виктором Долидзе, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства балтийской республики.

"Необходимо активнее использовать имеющиеся в распоряжении Грузии средства для углубления сотрудничества с НАТО", - отметил Линкявичюс. По словам шефа литовской дипломатии, Вильнюс поддерживает Тбилиси на пути к интеграции с альянсом, информирует ТАСС.

Линкявичюс также призвал Грузию не снижать темпов реализации положений договора об ассоциации с Евросоюзом, вступившего в силу в июле 2016 года. "Надеемся, что Грузия и впредь будет демонстрировать терпение, сплоченность и упорство в ускоренном проведении предусмотренных договором реформ", - сказал он.

По оценке дипломата, Тбилиси "трудным и упорным трудом" утвердился в лидерах программы ЕС "Восточное партнерство". "Однако этот титул легче завоевать, чем сохранить", - подчеркнул литовский министр.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Молдове пройдет международный винный конкурс под патронатом O.I.V.
В 20 гостиницах Восточной Грузии начинается Discount Week
«Винные воры»- новый брэнд грузинского вина на рынке
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
МИД Грузии: Власти Грузии заинтересованы в учебе жителей Абхазии в Европе и США
Глава Совбеза Грузии лично ознакомился с делом Георгия Лукава, задержанного в Абхазии
На военном полигоне в Цебельде проведут археологические раскопки
В Грузии не удивлены заявлениям Сухуми и Цхинвали в связи с безвизом в ЕС
Семье российского бизнесмена угрожают в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент, премьер и министр ИД Грузии критикуют Москву в связи с референдумом в Цхинвали
В Кремле заявили, что переговоры об экстрадированном в Азербайджан блогере Лапшине не ведутся
Парламентарии Армении выступили за исключение Беларуси из ОДКБ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна