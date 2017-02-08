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Глава МИД Грузии посетит США
08.02.2017 18:22
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе 9-10 февраля посетит с визитом Соединенные Штаты Америки, как об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.
В рамках своего рабочего визита в Вашингтон Джанелидзе встретится с представителями новой Администрации США, а также членами Сената и Палаты представителей.
«На встречах стороны обсудят вопросы грузино-американского стратегического партнерства и углубления сотрудничества в различных направлениях», - говорится в сообщении МИД Грузии.
Перед визитом Джанелидзе в США в Вашингтоне находится делегация Парламента Грузии.
Первый заместитель председателя Парламента Тамара Чугошвили и председатель Комитета по вопросам евроинтеграции Тамара Хулордава с 6 февраля проводят встречи с законодательном органе США.
В рамках визита, Чугошвили и Хулордава провели встречи с сенаторами республиканцем Джоном Бузманом, республиканским конгрессменом Тедом По и с сопредседателем, демократом конгрессменом Джерри Коннолли, также с конгрессменами Питером Роскамом, Майклом Тернером, Майком Конавей, Стивом Коэном, Уиллом Хардтом, Робертом Адерхольтом и Диной Титу.
Согласно пресс-релизу Парламента Грузии, конгрессмен По сообщил грузинским депутатам, что под его председательством его и конгрессмена Коннолли, в новом Конгрессе США 115-го созыва официально была зарегистрирована Группа друзей Грузии, которая вновь активно продолжит поддерживать Грузию.
Республиканский конгрессмен Питер Роскам, который объявил о своем визите в Грузию в конце февраля, заявил , что стороны обсудили «прочные отношения» между Грузией и Соединенными Штатами.
«Мы смотрим на это как на очень важные отношения; Мы восхищены Грузией, грузинским народом и их борьбой, тем, как они прокладывают себе свободный и демократический путь, что является большим примером для остального мира», - заявил Роскам.
Республиканец Майк Конавей заявил после встречи с грузинскими депутатами, что он «вновь подтвердил» свою «сильную, непоколебимую верность» к отношениям между двумя странами. Конавей добавил , что он «всегда беспокоит территориальная целостность и суверенитет страны, и те события, которые происходят в отношении соседей к северу».
Тамара Чугошвили дала встречам положительную оценку и заявила, что Грузия имеет «полную поддержку» по отношению «сотрудничества с новой администрацией». Тамара Хулордава отметила, что у страны есть «твердые гарантии» того, что Конгресс США «поможет нам в налаживании отношений с новой администрацией».
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