Бобохидзе: Подумаем о том, чтобы перенести столицу из Тбилиси

08.02.2017 19:07 Член партии "Движение за свободу - европейская Грузия" Акакий Бобохидзе выступил с инициативой, рассмотреть вопрос местонахождения парламента не в конституционной комиссии, а отдельно в формате рабочей группы.



По словам депутата, это не та тема, которая должна быть решена только в кругу теоретиков-юристов. В то же время, по словам Бобохидзе, с учетом темпов внутренней миграции без искусственного вмешательства Грузии угрожает опасность превратиться в город-государство, и этим городом будет Тбилиси.



"Идет активная работа для создания новой Конституции, и естественно, мы не можем обойти стороной вопрос местонахождения парламента. Хочу попросить мажоритарных депутатов из Кутаиси, может быть, создать отдельную рабочую группу, и я прошу и уверяю вас, что это не та тема, которая должна быть решена только в кругу теоретиков-юристов. С учетом процессов миграции, вся Грузия двинулась, и чтобы спастись, уезжает либо заграницу, либо в Тбилиси. Если осмыслить темпы внутренней миграции, всего через несколько десятков лет Западная Грузия перестанет существовать, и Грузии угрожает опасность, превратится в город-государство, и этим городом будет Тбилиси.



Для того чтобы как-нибудь удержать Западную Грузию на месте, необходимо, чтобы в Западной Грузии существовал хотя бы один город, чтобы как-то приостановить стремление западных грузин к Тбилиси. Над тем вопросом, какие повлечет результаты перенос парламента из Кутаиси, или есть ли какая-нибудь тема, которая может спасти Кутаиси, как город, должно идти обсуждение с премьером, правительством. Если спросить сегодня, какой дал результат парламент городу Кутаиси, скажу, что никакого, поскольку то, что происходит сегодня, это не парламентская столица, это маразм. Одно ваше слово в 2012 году, чтобы вернуть парламент в Тбилиси, сделало мертворожденной эту идею. Придет время, власти Грузии придется вернуться к этой теме, или очень скоро Западная Грузия опустеет от наших граждан, и все мы будем сосредоточены в Тбилиси. Политическая элита должна обосноваться в Кутаиси постоянно"- отметил Акакий Бобохидзе.



Более того, Бобохидзе выступает с идеей, перенести столицу из Тбилиси:



"Скажу больше, может быть, подумаем над тем, чтобы вообще перенести столицу из Тбилиси. Не потому, что хочу принизить Тбилиси, Тбилиси экономически налажен, его развитие ничего не остановит, если не произойдут какие-то страшные катаклизмы, тогда как спасение Кутаиси требует искусственного вмешательства. Надо создать отдельную группу, где мы обсудим этот конкретный вопрос"- заявил Акакий Бобохидзе.



















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