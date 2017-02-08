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Президент Грузии заинтересовался ситуацией в Общественном вещателе
08.02.2017 19:28
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили провел встречу с членами попечительского совета Общественного вещателя.
На встрече, которая прошла в президентском дворце, обсуждалась ситуация, сложившаяся в последнее время вокруг Общественного ТВ.
«Президент Грузии заинтересовался ситуацией в Общественном вещателе. Сегодня состоялась встреча с членами попечительского совета. На встрече обсуждался и план развития Общественного вещателя. Президент получил полную информацию от председателя попечительского совета и его членов», -сказала пресс-спикер главы государства Эка Мишвеладзе журналистам.
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