Президент Грузии заинтересовался ситуацией в Общественном вещателе

08.02.2017 19:28 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили провел встречу с членами попечительского совета Общественного вещателя.



На встрече, которая прошла в президентском дворце, обсуждалась ситуация, сложившаяся в последнее время вокруг Общественного ТВ.



«Президент Грузии заинтересовался ситуацией в Общественном вещателе. Сегодня состоялась встреча с членами попечительского совета. На встрече обсуждался и план развития Общественного вещателя. Президент получил полную информацию от председателя попечительского совета и его членов», -сказала пресс-спикер главы государства Эка Мишвеладзе журналистам.















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