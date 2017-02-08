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Парламентское большинство готовится к преодолению президентского вето
08.02.2017 19:48
Парламентское большинство готовится к преодолению вето, наложенного президентом на закон "Об общих судах".
Председатель комитета по правам человека и гражданской интеграции Софья Киладзе называет стоящим сожаления наложение вето президента на законопроект об общих судах, и полагает, что большинство преодолеет его.
"Я думаю, что мы преодолеем это вето в команде, поскольку считаем, что это является действительно третьей волной, которая на самом деле обеспечит большее оздоровление суда"- заявила Софья Киладзе.
Оппозиция поддерживает решение президента о наложении вето.
На весенней сессии парламента одной из главных тем обсуждения будет вето, наложенное президентом на закон "Об общих судах".
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