Парламентское большинство готовится к преодолению президентского вето

08.02.2017 19:48 Парламентское большинство готовится к преодолению вето, наложенного президентом на закон "Об общих судах".



Председатель комитета по правам человека и гражданской интеграции Софья Киладзе называет стоящим сожаления наложение вето президента на законопроект об общих судах, и полагает, что большинство преодолеет его.



"Я думаю, что мы преодолеем это вето в команде, поскольку считаем, что это является действительно третьей волной, которая на самом деле обеспечит большее оздоровление суда"- заявила Софья Киладзе.



Оппозиция поддерживает решение президента о наложении вето.



На весенней сессии парламента одной из главных тем обсуждения будет вето, наложенное президентом на закон "Об общих судах".

















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