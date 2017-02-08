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Переименование грузинской земли в "Аланию" будет преступлением перед человечеством - Сосо Вахтангашвили


08.02.2017   19:58
Член "Национального форума" Сосо Вахтангашвили считает, что международное содружество и грузинское общество должны уделить больше внимания плебисциту, анонсированному на грузинской территории.

В пресс-клубе портала "Квира" Сосо Вахтангашвили отозвался на плебисцит, анонсированный властью самопровозглашенной т.н. Южной Осетии, и предусматривающий переименование оккупированной территории Грузии в "Аланию".

По заявлению Вахтангашвили, идея готовилась на протяжении ряда лет по договоренности с Москвой.

"На нашей оккупированной территории собираются провести плебисцит, что недопустимо. Исторически это грузинская земля, здесь никогда не было никакого следа осетинского этноса.

На протяжении многих лет в Кремле шло обсуждение этого вопроса, была идея об объединении "двух Осетий", но эта идея была заблокирована там же в Кремле. А сейчас решили назвать исторически грузинскую землю "Аланией", чтобы существовали две Алании. Переименование этнически грузинской земли в "Аланию" будет преступлением перед человечеством.

Международное сообщество, власть Грузии должны сделать резонансную реакцию, другого сдерживающего рычага в связи с этим у нас, к сожалению, нет"- говорит Сосо Вахтангашвили.








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