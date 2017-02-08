Парламент преодолел вето президента на поправки о судах

08.02.2017 20:12 Депутаты парламента Грузии преодолели вето президента Грузии Георгия Маргвелашвили, которое он наложил на поправки в восемь законов, касающихся реформирования судебной системы.



Парламентарии сначала голосовали за мотивированные замечания президента по каждому представленному законопроекту. Все они провалились. Далее состоялось голосование за первоначальный вариант поправок. Их поддержали большинством голосов.



Глава государства наложил вето на поправки 24 января этого года. Парламент принял пакет законопроектов в конце декабря.



Президенту Грузии не понравилось увеличение роли Совета юстиции Грузии в деятельности суда, введение испытательного срока для всех судей, назначаемых бессрочно, и туманные определения норм закона о количестве судей Верховного суда.



После прихода к власти "Грузинская мечта" активно приступила к реформированию судебной системы. Это уже третья волна судебной реформы, которая направлена на обеспечение максимальной независимости судов.















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