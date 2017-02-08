Талаквадзе: Россию тревожит успех Грузии, поэтому ищет новые пути, чтобы спокойней чувствовать себя в оккупированных регионах

08.02.2017 20:17 Надо понимать, что Россию тревожит успех и прогресс Грузии, поэтому она ищет новые пути, чтобы спокойней чувствовать себя в оккупированных регионах - заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе в ходе выступления на пленарном заседании парламента.



Талаквадзе отозвался на вопрос плебисцита, запланированного в Цхинвальском регионе, которым марионеточное правительство планирует переименовать т.н. Южную Осетию.



"Должен отозваться на вопрос назначения референдума в Цхинвальском регионе. Это является грубым нарушением норм международного права. Это часть оккупационного плана, и что главное, является еще одной попыткой России обмануть наших осетинских братьев. Обращаемся к международному сообществу, содружеству, принять действенные меры в связи с явной попыткой посягательства на суверенитет Грузии. Надо понимать, что Россию тревожит успех и прогресс Грузии, поэтому она ищет новые пути, чтобы спокойней чувствовать себя в оккупированных регионах"- заявил Арчил Талаквадзе.



Лидер большинства также отозвался на либерализацию виз, и отметил, что в будущем наши абхазские и осетинские братья смогут пользоваться этим благом.



"Я поздравляю Грузию с беспрецедентной поддержкой в Европарламенте, где абсолютное большинство европейских депутатов поддержало безвизовый режим для Грузии. Это важное историческое событие. Это "европейская весна" Грузии, когда Грузия переходит на новый этап отношений с Евросоюзом. Это признание тех реформ, которые провела власть, и план действия либерализации виз был успешно выполнен в обговоренное время, что признала миссия оценщиков Евросоюза. Я поздравляю также всю Грузию, наших абхазских и осетинских братьев, которые в будущем будут пользоваться этим благом"- отметил депутат.

















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