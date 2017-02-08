Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Власть напрямую выполняет задания Кремля, предусматривающие отмену пособий для беженцев – Тина Бокучава


08.02.2017   21:11
По заявлению депутата от "Национального движения" Тины Бокучава, власть напрямую выполняет задания Кремля, и об этом явствует как договор с "Газпромом", так и реформа, подразумевающая сначала отмену пособий для беженцев, а затем снятие их политического статуса.

"Должна коснуться болезненной темы, подразумевающей предположительную отмену пособий в размере 45 лари для беженцев, а затем и их политического статуса.

Мы видим, что с одной стороны правительство миллионера Иванишвили находит в бюджете 1 миллион лари, чтобы заплатить судье Назгаидзе взятку для того, чтобы прибрать к рукам "Рустави 2", а с другой стороны та же власть делает бюджетную экономию на наших беженцах.

Мы видим, что власть Иванишвили увеличивает финансирование на миллионы лари СГБ, а с другой стороны та же власть отнимает социальное пособие у тысячи наших граждан.

Только в Исани-Самгори проверили 9 000 семей, и из них, предположительно у 80% аннулируют социальную помощь.

Тогда, когда Иванишвили использует весь государственный ресурс, чтобы возить туда-сюда деревья, у самой нуждающейся части нашего населения отбирают весьма скудные пособия.

Важна также и политическая часть этой якобы реформы, поскольку в конечном итоге это предусматривает снятие политического статуса беженцам, что и является требованием оккупанта" – заявила Тина Бокучава.










Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Молдове пройдет международный винный конкурс под патронатом O.I.V.
В 20 гостиницах Восточной Грузии начинается Discount Week
«Винные воры»- новый брэнд грузинского вина на рынке
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
МИД Грузии: Власти Грузии заинтересованы в учебе жителей Абхазии в Европе и США
Глава Совбеза Грузии лично ознакомился с делом Георгия Лукава, задержанного в Абхазии
На военном полигоне в Цебельде проведут археологические раскопки
В Грузии не удивлены заявлениям Сухуми и Цхинвали в связи с безвизом в ЕС
Семье российского бизнесмена угрожают в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Саргсян: Швеция является для Армении примером демократии
Президент Азербайджана выразил благодарность президенту Беларуси за экстрадицию Александра Лапшина
Абашидзе: Российская сторона вместе со швейцарскими коллегами постарается ускорить работу над этим соглашением
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна