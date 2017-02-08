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Власть напрямую выполняет задания Кремля, предусматривающие отмену пособий для беженцев – Тина Бокучава
08.02.2017 21:11
По заявлению депутата от "Национального движения" Тины Бокучава, власть напрямую выполняет задания Кремля, и об этом явствует как договор с "Газпромом", так и реформа, подразумевающая сначала отмену пособий для беженцев, а затем снятие их политического статуса.
"Должна коснуться болезненной темы, подразумевающей предположительную отмену пособий в размере 45 лари для беженцев, а затем и их политического статуса.
Мы видим, что с одной стороны правительство миллионера Иванишвили находит в бюджете 1 миллион лари, чтобы заплатить судье Назгаидзе взятку для того, чтобы прибрать к рукам "Рустави 2", а с другой стороны та же власть делает бюджетную экономию на наших беженцах.
Мы видим, что власть Иванишвили увеличивает финансирование на миллионы лари СГБ, а с другой стороны та же власть отнимает социальное пособие у тысячи наших граждан.
Только в Исани-Самгори проверили 9 000 семей, и из них, предположительно у 80% аннулируют социальную помощь.
Тогда, когда Иванишвили использует весь государственный ресурс, чтобы возить туда-сюда деревья, у самой нуждающейся части нашего населения отбирают весьма скудные пособия.
Важна также и политическая часть этой якобы реформы, поскольку в конечном итоге это предусматривает снятие политического статуса беженцам, что и является требованием оккупанта" – заявила Тина Бокучава.
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