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Администрации президента непонятно, почему парламент не учел замечания президента к закону об общих судах


09.02.2017   11:31
Администрация президента Грузии удивлена, что парламент Грузии не учел мотивированные замечания главы государства к законопроекту об общих судах, на который он наложил вето. Об этом заявил глава администрации президента Георгий Абашишвили.

По его словам, мотивированное письмо президента было нацелено на независимость судебной системы и рост степени защищенности. По словам Абашишвили, замечания в основном строились на принципиальных позициях Венецианской комиссии по поводу судебной системы.

По оценке главы администрации президента, было важным, чтобы большинство приняло участие в предложенных президентом консультациях, чтобы законодательный орган принял лучшее законодательство.

«Когда высшие должностные лица говорят, что можно было учесть ряд предложений, которые были представлены в мотивированных замечаниях президента, это еще раз доказывает, что когда президент предложил депутатам и политическим партиям участие в консультациях, они должны были согласиться с ним. Все еще раз увидели, что мы могли получить лучшее законодательство. Именно поэтому политики должны постоянно консультироваться друг с другом, согласовывать принципиальные вопросы и не избегали дискуссий», - заявил Георгий Абашишвили.

Напомним, что вчера парламент Грузии преодолел президентское вето и принял закон "Об общих судах" в редакции "Грузинской мечты".






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