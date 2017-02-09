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Правительство приветствует масштабную реформу на Общественном вещателе Грузии


09.02.2017   11:41
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили прокомментировал начавшуюся на "Общественном вещателе Грузии" масштабную реформу. По его словам, власти заинтересованы, чтобы у Грузии был соответствующий самым современным стандартам, независимый и интересный Общественный вещатель.


Премьер заявил, что правительство приветствует процесс, начавшийся в Общественном вещателе.

«Сегодня мы платим десятки миллионов лари за этот продукт и не смиримся с тем, чтобы за эту сумму мы получали несовременный, неинтересный продукт. Также мы хотим, чтобы этот телеканал выражал интересы общества. Мы приветствуем процесс, начавшийся в Общественном вещателе, приветствуем полемику, максимальную вовлеченность для того, чтобы имела место борьба между разными подходами.

Мы уверены и хотим надеяться, что в результате этого процессы будут проходить цивилизованно и мы получим такой телеканал, которого заслуживает каждый наш гражданин, который платит за это из своего кармана.

Я хочу пожелать успехов Общественному вещателю и выразить надежду, что через некоторое время мы получим такой Общественный вещатель, который будет современным, интересным и будет выполнять свою важную функцию», - заявил премьер.






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