|
Правительство приветствует масштабную реформу на Общественном вещателе Грузии
09.02.2017 11:41
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили прокомментировал начавшуюся на "Общественном вещателе Грузии" масштабную реформу. По его словам, власти заинтересованы, чтобы у Грузии был соответствующий самым современным стандартам, независимый и интересный Общественный вещатель.
Премьер заявил, что правительство приветствует процесс, начавшийся в Общественном вещателе.
«Сегодня мы платим десятки миллионов лари за этот продукт и не смиримся с тем, чтобы за эту сумму мы получали несовременный, неинтересный продукт. Также мы хотим, чтобы этот телеканал выражал интересы общества. Мы приветствуем процесс, начавшийся в Общественном вещателе, приветствуем полемику, максимальную вовлеченность для того, чтобы имела место борьба между разными подходами.
Мы уверены и хотим надеяться, что в результате этого процессы будут проходить цивилизованно и мы получим такой телеканал, которого заслуживает каждый наш гражданин, который платит за это из своего кармана.
Я хочу пожелать успехов Общественному вещателю и выразить надежду, что через некоторое время мы получим такой Общественный вещатель, который будет современным, интересным и будет выполнять свою важную функцию», - заявил премьер.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна